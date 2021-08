Jeżeli natomiast to zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o odwołaniu danej osoby ze składu zarządu, to wówczas zbędne jest składanie przez nią rezygnacji. W takich okolicznościach członek zarządu traci mandat na mocy jednostronnego aktu zgromadzenia wspólników. Czyli podsumowując: zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o odwołaniu członka zarządu tylko wtedy, gdy wcześniej nie złożył on rezygnacji. Jeśli zaś to zrobił, to taka uchwała jest zbędna.