Wiceprezes PFR wskazał, że z 348 tys. firm, które otrzymały wsparcie z Tarczy PFR 1.0 decyzję o umorzeniu otrzymało 260 tys., czyli 75 proc. przedsiębiorstw. Zaznaczył, że 82 proc. z nich zaaprobowało wyliczoną i przedstawioną przez PFR wartość umorzenia, 10 proc. decyzji wymagało zmian (np. w wyniku oświadczeń o stratach), a 7-8 proc. decyzji jest w zawieszeniu. "PFR jeszcze weryfikuje dane, żeby nie wydawać negatywnych dla przedsiębiorców werdyktów" - wyjaśnił.

"Do tej pory umorzyliśmy ok. 30 mld zł, przy czym średnio jest to ok. 63 proc. kwoty, którą przedsiębiorca otrzymał" - powiedział. Dodał, że prawie 40 tys. firm uprawnionych jest do zatrzymania 100 proc. wsparcia i są to głównie przedsiębiorstwa najbardziej dotknięte wprowadzonymi w wyniku pandemii ograniczeniami, działające pod 54 kodami PKD.

Marczuk podkreślił, że firmy są bardzo skrupulatnie w wyliczeniach, o czym świadczy stosunkowo niewielka kwota, którą PFR umorzył w wyniku oświadczeń przedsiębiorców. "Do tej pory z 30 mld zł, które umorzyliśmy, z tytułu strat poświadczonych przez firmy jest zaledwie 1,3 mld zł" - wskazał. Dodał też, że PFR dysponuje narzędziami analitycznymi, które pozwalają na weryfikację wykazanych przez firmy wyliczeń. "Mamy na to co najmniej dwa lata. Przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę, że gdy ktoś nadużyje zaufania, musi się liczyć z konsekwencjami" - zaznaczył.

Przypomniał, że kwotę subwencji, która pozostanie po umorzeniu, firmy powinny uiścić w banku w 24 ratach bez żadnych odsetek, a pierwsi beneficjenci Traczy PFR 1.0 zaczną spłatę w poniedziałek 26 lipca. "Biorąc pod uwagę, że jesteśmy już bardzo zaawansowani w procesie umorzeń, można się spodziewać, że ostateczna kwota jaka pozostanie w firmach z Tarczy FPR 1.0 wyniesie ok. 40 mld zł, plus ok. 7 mld zł z tytułu zaniechania poboru podatków" - podsumował wiceprezes. Przypomniał, że PFR w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów przesunął termin wydania pierwszych decyzji o umorzeniu subwencji z 31 maja na 1 czerwca. Rozporządzenie opublikowano 16 lipca br.

W ramach Tarczy PFR 1.0, uruchomionej podczas wiosennej fali pandemii w ub.r., PFR wypłacił 61 mld zł. Wsparcie trafiło do 348 tys. przedsiębiorstw z całej Polski, zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników.

W obliczu drugiej fali pandemii rząd i PFR przygotowały też Tarczę Finansową 2.0. Był to program wsparcia, którego celem była pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy 1.0 i 2.0 wyniosła 68,1 mld zł. Pomoc trafiła od ok. 360 tys. firm. Średnia subwencja dla mikrofirmy zatrudniającej do 9 osób wyniosła ok. 80 tys. zł, a dla firm z sektora MSP, zatrudniających od 10 do 249 osób ok. 550 tys.