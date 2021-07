Ze stanowiskiem organizacji odzysku polemizuje Piotr Barczak, specjalista ds. GOZ w Polskim Stowarzyszeniu Zero Waste, koordynator polityk odpadowych w European Environmental Bureau. Najuboższym obywatelom – jak podkreśla – należy umożliwić zakupy w opakowaniach wielorazowych, które będą adekwatnie tańsze. Mówi, że droższe opakowania jednorazowe to dobry mechanizm, który zachęca do szerszego stosowania modeli dystrybucji bez opakowań czy właśnie przy użyciu opakowań wielorazowych – co jest coraz popularniejsze w Europie i obniża koszty gospodarki odpadami