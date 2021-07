Sporny artykuł dotyczył kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji skóry. Dziennikarz w materiale opisał ich właściwości, a na końcu zamieścił informację: „kupicie je w aptekach (tu padła nazwa sieci aptecznej) i drogeriach”. Jak wyjaśniała redakcja w odpowiedzi na pismo WIF, artykuł nie był inspirowany ani sponsorowany przez przedstawicieli jakiejkolwiek firmy i nie miał żadnych ukrytych intencji. Do momentu, w którym usunięto go z portalu, wyświetliło go niemal 60 tys. osób.