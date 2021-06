Profesor Tomasz Sójka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we wcześniejszym komentarzu dla nas wskazywał, że zadaniem art. 7 jest ograniczenie skutków błędnej konstrukcji art. 15ze, w efekcie czego najemcy byli zmuszani do przedłużania umów z galeriami o okres każdego kolejnego lockdownu plus każdorazowo o 6 miesięcy. W sumie dawało to prawie 3 lata (865 dni). Dzięki poprawce Senatu, w przypadku przedłużeń umów, które następowały już w tym roku, najemcy będą mogli uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o przedłużeniu. Oznacza to istotne skrócenie okresu obowiązkowego przedłużenia umowy.