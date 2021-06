Zapytaliśmy MS, czy – w związku z korkującymi się sądami wieczystoksięgowymi – rozważa takie zmiany prawne, by notariusze mogli dokonywać wpisów do ksiąg wieczystych. A jeżeli nie, to z jakich powodów i jaki może być alternatywny sposób na udrożnienie procesu dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych.

– Notariusze już wcześniej sygnalizowali, że takie rozwiązanie – oczywiście na wniosek zainteresowanych – byłoby bardzo pożądane – wskazuje. Jak argumentuje, po pierwsze dlatego, że – co pokazała pandemia – złożenie wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jest zdecydowanie szybsze i nie wymaga wypełniania skomplikowanego wniosku na papierowym formularzu. Po drugie dlatego, że z pewnością przyspieszyłoby to wpis do księgi wieczystej.

W jego ocenie spadkobiercy zapewne chętnie skorzystaliby z możliwości natychmiastowego złożenia wniosku przez notariusza, ponieważ część z nich może mieć problem z wypełnieniem formularza, którego złożenie wymaga dodatkowo udania się osobiście do sądu oraz uiszczenia opłaty sądowej. – Praktyka pokazuje, że takie sprawy są niekiedy odkładane w nieskończoność. Oczywiście nie można nikogo pozbawiać prawa wyboru co do sposobu ujawnienia swoich praw nabytych w drodze spadku w księdze wieczystej, ale niewątpliwie możliwość składania wniosku w tym zakresie przez notariusza byłaby dla obywateli bardzo wygodna – zaznacza. Jak deklaruje, cieszą prowadzone w tej kwestii prace analityczno-koncepcyjne, w których notariusze na pewno chętnie wezmą udział.

Przypomnijmy, że w niedawnym wywiadzie dla DGP prezes Borzemski pytany o umożliwienie notariuszom dokonywania wpisów w księgach wieczystych odpowiedział: – Byłaby to rewolucja, ale teoretycznie jest to możliwe. Niewątpliwie kompetencje w tym zakresie notariusze mają – składają przecież wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych. Od 2016 r. robimy to wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego i co bardzo ważne – niezwłocznie po dokonaniu czynności notarialnej. Warto też wspomnieć, że 30 lat temu, gdy istniały jeszcze Państwowe Biura Notarialne, to one prowadziły księgi wieczyste, a notariusze dokonywali do nich wpisów.