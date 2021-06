Ustawa m.in. wprowadza 80-procentowe obniżki czynszów dla najemców w galeriach handlowych na czas lockdownu i 50-procentowe obniżki przez trzy miesiące po zniesieniu ograniczeń. Zakłada też wsparcie branży turystycznej, w postaci przedłużenia o rok terminu realizacji voucherów turystycznych i przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Obejmuje również, dotąd pozbawione pomocy, sklepiki szkolne. Dzięki nowym regulacjom prowadzący sklepiki (w tym punkty papiernicze i piśmiennicze) w jednostkach oświatowych (m.in. w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, bibliotekach pedagogicznych) będą mogli starać się o dofinansowanie do pensji pracowników, zwolnienie ze składek ZUS oraz postojowe.

W wersji sejmowej art. 7 zakłada, że najemca, który na podstawie dotychczasowych przepisów złożył już wiążącą ofertę chęci przedłużenia umowy, ma 14 dni na to, by wycofać się z niej i skorzystać ze zmienionych regulacji. Przepis ten jest związany z dotychczasowym art. 15ze ustawy covidowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), który w okresie lockdownu zwalniał najemców z czynszu w galeriach, w zamian za przedłużenie umowy najmu.

– W praktyce oznacza on, że do lockdownów, które już miały miejsce, zastosowanie będzie miał stary przepis art. 15ze, zaś nowy art. 15ze1 będzie stosowany wobec ewentualnych przyszłych lockdownów – wyjaśnia.

Jak dodaje, zadaniem art. 7 jest ograniczenie skutków błędnej konstrukcji art. 15ze, wskutek czego najemcy byli zmuszani do przedłużania umów z galeriami o okres każdego kolejnego lockdownu plus każdorazowo o sześć miesięcy. W sumie daje to blisko trzy lata (865 dni). Dzięki poprawce Senatu, jak zaznacza, w przypadku przedłużeń umów, które następowały po 31 grudnia 2020 r., najemcy będą mogli uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o przedłużeniu. Oznacza to istotne skrócenie okresu obowiązkowego przedłużenia umowy.