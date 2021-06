Komisja Europejska opublikowała nowe standardowe klauzule umowne, które mogą stanowić podstawę prawną do transferu danych poza UE. To próba legalizacji przepływu danych między UE a USA, który stanął pod znakiem zapytania po unieważnieniu Privacy Shield przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowe klauzule nie wprowadzają zbyt wiele zmian. Austriacki prawnik Max Schrems, który doprowadził do unieważnienia Privacy Shield, nazwał je pudrowaniem dotychczasowych.