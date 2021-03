Postulaty warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są nie do zrealizowania. Tak można najkrócej podsumować stanowisko Urzędu m.st. Warszawy na apel kilkudziesięciu kooperatyw. Prezesi spółdzielni i wspólnot wskazywali, że metoda naliczania opłat za wywóz śmieci uderzy w spółdzielców oraz kooperatywy, które poważnie podchodzą do swoich obowiązków.

„Każdorazowo wymaga to zbadania charakteru takich odpadów, w świetle definicji odpadów komunalnych wynikającej z ustawy o odpadach, a przez to również zasadności odbierania tych odpadów w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi organizowanego przez gminy” – twierdzi urząd. Innymi słowy, może śmieci gromadzone przez sklepy nie powinny być w ogóle uznawane za odpady powstające w związku z normalną, standardową działalnością spółdzielni i wspólnot oraz ich mieszkańców.

Co do lokali niezamieszkałych to ratusz wyjaśnia, że co do zasady opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.