Taki skutek – zdaniem resortu sprawiedliwości – miałoby uchylenie par. 2 art. 388 k.c. Wówczas, jak uważa Zbigniew Ziobro , zastosowanie miałby standardowy sześcioletni termin przedawnienia. W praktyce oznaczałoby to, że roszczenie nie będzie już wygasało, lecz po upływie ustawowego okresu przekształci się w zobowiązanie naturalne. A to bardzo istotne, ponieważ w razie podniesienia przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia powództwo co do zasady podlega oddaleniu. Ale sąd może nie uwzględnić zarzutu przedawnienia i z uwagi na szeroko pojęte względy słuszności uwzględnić żądania pozwu.