Prezes UOKiK wskazuje też, że przepisy regulujące praktyki czarne będą się odnosić się do sytuacji szczególnie dotkliwych wobec słabszych podmiotów działających na rynku rolno-spożywczym i dotyczyć będą np. anulowania zamówień, jednostronnej zmiany warunków umowy czy żądania przez nabywcę płatności niezwiązanych ze sprzedażą oferowanych przez niego produktów. Z kolei te regulujące praktyki szare dotyczą sytuacji, w których kontrahenci powinni mieć większą swobodę kształtowania wzajemnych relacji. Odnosić się one będą m.in. do zagadnienia zwrotów niesprzedanych produktów, pobierania opłat za przechowywanie, prezentowanie lub oferowanie do sprzedaży produktów dostawcy czy też zasad ponoszenia przez dostawcę kosztów obniżek cen produktów sprzedawanych przez nabywcę w ramach promocji.