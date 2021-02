Część byłych i obecnych pracowników wpadła w popłoch, że ich dane mogą posłużyć przestępcom np. do wzięcia kredytu lub pożyczki. Niektórzy wymieniają już dowody osobiste i weryfikują się w Biurze Informacji Kredytowej. Dotarła do nas informacja, że jeden z zatrudnionych otrzymał nawet telefon od banku w celu weryfikacji, czy to na pewno on wnioskuje o kredyt. Karolina Gnaś, dyrektor ds. relacji inwestorskich w CD Projekt, mówi nam jednak, że firma nie otrzymała żadnej potwierdzonej informacji, żeby ktoś z personelu został poszkodowany lub dochodziło do jakichkolwiek prób wyłudzania zobowiązań finansowych z wykorzystaniem ich danych osobowych. – Gdyby taka sytuacja wystąpiła, osoba poszkodowana powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt policji – rekomenduje Gnaś. W ramach działań prewencyjnych spółka kontaktuje się z obecnymi i byłymi pracownikami, informując ich o możliwości i procedurach związanych z zastrzeżeniem i wymianą dokumentów tożsamości. Radzi im również aktywować usługi alertów dotyczących prób zaciągania zobowiązań przy wykorzystaniu ich danych osobowych.