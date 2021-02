Wątpliwości UODO ma także w stosunku do art. 9865 par. 2 k.p.c., który stanowi, że licytant wraz z rękojmią zobowiązany jest do podania w systemie danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu, w szczególności numerów PESEL oraz dowodu tożsamości. Zdaniem Jana Nowaka nie wydaje się niezbędne przetwarzanie takich informacji , a „z literalnego brzmienia przepisu wynika, że licytant nie jest zobowiązany do podawania imienia i nazwiska, zaś obliguje się go podawania numeru PESEL oraz numeru dowodu tożsamości”.