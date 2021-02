UOKiK nałożył karę w wysokości 2,5 mln zł na jednego z uczestników porozumienia dotyczącego podziału rynku mieszanek do karmienia cieląt. Polmass i Agro-Netzwerk umówiły się, że żadna z nich nie będzie sprzedawać tych produktów klientom drugiej. A to przyczyniło się do utrzymywania wyższych cen.

Porozumienie trwało od 2010 r. do 2017 r. Urząd ujawnił nawet fragment e-maila, w którym jedna firma upomina drugą, że ta narusza warunki porozumienia. W wyniku informacji otrzymanych od Agro-Netzwerk oraz zdobytych po przeszukaniach w obu firmach prezes UOKiK ukarał Polmass (decyzja jest nieprawomocna). Druga firma uniknęła sankcji , korzystając z procedury leniency (łagodzenia kar dla współpracujących z urzędem). Nie wyłącza to odpowiedzialności cywilnej ‒ każdy, kto w wyniku tej zmowy poniósł szkodę, może pozwać obie firmy. Szymon Cydzik