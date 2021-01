Chodzi o tarczę finansową PFR dla małych i średnich firm. Rozwiązanie to ma kosztować ok. 7,5 mld zł.



"Od jesieni 2020 r., niektóre obszary gospodarki zostały w sposób szczególny dotknięte ponownymi ograniczeniami, np. działalność kulturalna (m.in. muzea), działalność rekreacyjna i sportowa, gastronomia czy rozrywka, a gospodarka ponownie znalazła się pod znaczną presją z powodu drugiej fali pandemii COVID-19" - czytamy w komunikacie.



Z umorzenia subwencji do 100% będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z następujących branż.

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

Ruchome placówki gastronomiczne;

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

Przygotowywanie i podawanie napojów;

Działalność związana z projekcją filmów;

Działalność fotograficzna;

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

Działalność agentów turystycznych;

Działalność pośredników turystycznych;

Działalność organizatorów turystyki;

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

Działalność w zakresie informacji turystycznej;

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

Działalność fizjoterapeutyczna;

Działalność paramedyczna;

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny;

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

Działalność obiektów kulturalnych;

Działalność muzeów;

Działalność obiektów sportowych;

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

Pozostała działalność związana ze sportem;

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.



W ramach konsultacji społecznych dodane zostały także nowe branże:

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;

Pozostałe drukowanie;

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

Introligatorstwo i podobne usługi;

Działalność agencji reklamowych;

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.



Katalog branż będzie mógł być rozszerzony.



Nowe rozwiązania mają zapobiec upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Stabilizacja finansowa wspieranych przedsiębiorstw powinna przyczynić się do szybszego powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego, podano także.



Dotychczas na działania antykryzysowe związane z ratowaniem firm i zachowaniem miejsc pracy przeznaczono ponad 172 mld zł.