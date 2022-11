W związku z powyższym nowy art. 43 ust. 22 ustawy o VAT również nie nawiązuje w swojej treści do przesłanek podmiotowych w zakresie świadczenia usług finansowych, oprócz odniesienia się do statusu prawno-podatkowego zarówno świadczącego, jak i odbiorcy tych czynności. Rezygnacja ze zwolnienia wymaga bowiem spełnienia określonych przesłanek, zarówno o charakterze formalnym, jak i faktycznym. Jedną z przesłanek o charakterze formalnym jest obowiązek rejestracji na potrzeby VAT jako podatnika czynnego. Oznacza to, że podatnik na chwilę rezygnacji ze zwolnienia musi mieć już ten status (rejestracja na potrzeby VAT już dokonana przez naczelnika urzędu skarbowego). Kolejnym warunkiem formalnym jest obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o wyborze opodatkowania usług finansowych przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym te czynności będą już podlegały opodatkowaniu. Przesłanka ta nie jest – co istotne – związana z obowiązkiem złożenia określonego druku (brak delegacji ustawowej dla ministra finansów w zakresie możliwości określenia takiego wzoru), a zatem podatnik ma możliwość złożenia pisemnej informacji w dowolnej formie. Należy przy tym pamiętać, że forma pisemna oznacza, że zawiadomienia nie wyślemy elektronicznie, a ponadto terminem prawidłowym złożenia tego dokumentu będzie nadanie go w placówce pocztowej operatora publicznego przed początkiem okresu rozliczeniowego rezygnacji ze zwolnienia. Następnym warunkiem jest możliwość rezygnacji ze zwolnienia wyłącznie w przypadku dokonywania czynności wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy o VAT na rzecz innych podatników. Oznacza to, że nabywcy tych usług (zarówno w Polsce, jak i za granicą) muszą prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy o VAT. Co istotne, przepisy nie wymagają, aby usługobiorcy mieli status podatników VAT czynnych czy też podatników podatku od wartości dodanej (lub podatku o podobnym charakterze). Czyli świadcząc usługi finansowe w zakresie wymienionym powyżej dla firmy zwolnionej z VAT podmiotowo, także możemy korzystać z formy opodatkowania tych świadczeń. Brak jest natomiast możliwości zastosowania formy opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (osób prywatnych).