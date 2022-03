Ze względu na sytuację w Ukrainie i w Polsce oraz napływ uchodźców do naszego kraju również biura rachunkowe oferują swoją pomoc w zatrudnianiu przybyszów zza wschodniej granicy. A ponieważ nie leży to stricte w ich kompetencjach, warto przypomnieć, jak zmieniły się przepisy przy okazji ostatniej nowelizacji. Pod koniec stycznia (dokładnie 29 stycznia 2022 r.) weszły bowiem w życie długo oczekiwane zmiany do przepisów imigracyjnych, mające na celu m.in. zaspokojenie potrzeb rynku, jeśli chodzi o szybsze i łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Co prawda, nowelizacja wprowadziła kilka interesujących rozwiązań, jednak po ponad miesiącu jej obowiązywania, a tym bardziej w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, wciąż aktualne są początkowe wątpliwości, czy ten pakiet zmian może spowodować rzeczywistą różnicę, czy jednak konieczne są jeszcze dalej idące rozwiązania. Wydaje się, że dwa najistotniejsze problemy, z jakimi borykamy się w Polsce, jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców, to długi czas trwania postępowań w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia oraz mała elastyczność wydawanych zezwoleń. U źródła obu tych problemów zdaje się leżeć duży, jeśli nie nadmierny, formalizm obowiązujących w tym zakresie procedur. Patrząc na czasy oczekiwania na wydanie zezwoleń na pracę czy pobyt i pracę w niektórych częściach Polski, wydaje się, że dopiero zupełna reorganizacja krajowego systemu imigracyjnego byłaby w stanie rozwiązać wspomniane problemy. Na razie musimy jednak polegać na przepisach w kształcie po ostatnich zmianach, a najważniejsze wątpliwości postaramy się rozwiać w tym artykule. Warto dodać, że obecnie rząd pracuje nad specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z jej założeniami mają się w niej także znaleźć szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie przygotowali Kinga Polewka-Włoch radca prawny, prawniczka w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global w biurze w Katowicach i Oskar Kwiatkowski aplikant radcowski, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global w biurze we Wrocławiu.

Wynagrodzenie minimalne niezależnie od wymiaru etatu Dotychczas wystarczyło, że cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt i pracę uzyskiwał minimalne wynagrodzenie zgodnie z ogólnymi zasadami, tj. proporcjonalnie do wymiaru etatu. Czy to prawda, że nowelizacja wprowadziła w tym zakresie bardziej rygorystyczne wymogi?