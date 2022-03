Zgodnie z 18 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej, która ma się odbyć w formie jednodniowych ćwiczeń, a także nie stosuje się go, jeżeli pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Ograniczenie to dotyczy również pracownika będącego żołnierzem obrony terytorialnej. W konsekwencji wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę pracownika będącego żołnierzem obrony terytorialnej jest wykluczone w okresie między dniem doręczenia mu karty powołania do terytorialnej służby wojskowej a jej odbyciem.