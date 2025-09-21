Ulga rehabilitacyjna nie na każde niepełnosprawne dziecko

Nie każde potwierdzenie niepełnosprawności uprawnia do ulgi rehabilitacyjnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej tłumaczy, że wymagane jest konkretne orzeczenie. Rodzice i opiekunowie muszą wystąpić o wydanie odpowiedniego dokumentu, aby móc skorzystać z tej ulgi. Bez właściwego orzeczenia, decyzje z poradni psychologiczno-pedagogicznych są niewystarczające.

Walka o władzę w SN wchodzi na kolejny poziom

Sytuacja w Sądzie Najwyższym zaostrza się, gdyż I prezes SN tymczasowo powierza kierowanie Izbą Pracy nowej sędzi, co wywołuje spory prawne. Sędzia Dawid Miąsik zaskarżył tę decyzję, co wskazuje na brak stabilności w sądownictwie i potencjalne zagrożenie dla niezawisłości sądów.

Marne szanse na ochronę dzieci przed pornografią

Rzecznik generalny TSUE stwierdził, że francuski nadzorca nie może wymusić na czeskim serwisie weryfikacji wieku użytkownika. To może poważnie przekreślić plany Polski dotyczące wprowadzenia podobnych regulacji, utrudniając wprowadzenie skutecznej ochrony dla małoletnich w internecie.

Zmiany w PIT i CIT. Czyżby powtórka z Polskiego Ładu?

Krytyka nowego projektu zmian w PIT i CIT rośnie. Plany ograniczenia preferencyjnych rozwiązań sprawiają, że doradcy podatkowi obawiają się powtórki z chaotycznego procesu wprowadzania Polskiego Ładu. Nowelizacje mogą w szczególności dotknąć podatników estońskiego CIT poprzez nowe definicje ukrytych zysków.