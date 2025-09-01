Składki ZUS od przedsiębiorców

Katarzyna Jędrzejewska analizuje, jak w 2026 roku składki ZUS dla przedsiębiorców wzrosną niemal o 153 zł miesięcznie, co w skali roku stanowi dodatkowe 1833,60 zł. Zmiany te wynikają głównie z planowanego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto do 9420 zł oraz podwyżki minimalnej składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy będą odczuwać te zmiany w swoich portfelach.

Taniec smoka, słonia i niedźwiedzia

Michał Potocki przedstawia dynamikę globalnych sojuszy podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Rosja i Chiny zacieśniają współpracę, próbując stworzyć nowe ośrodki wpływu w odpowiedzi na geopolityczne napięcia z Zachodem. Udział Indii oraz strategiczne decyzje SzOW mogą mieć dalekosiężne skutki dla międzynarodowego ładu.

Rekordowy apetyt na dywidendy

Tomasz Jóźwik analizuje, jak w przyszłym roku budżet państwa przyciągnie rekordowe 9,3 mld zł z tytułu dywidend. Kluczowe spółki takie jak Orlen, PKO BP, czy PZU odgrywają w tym kluczową rolę. Dzięki wysokim zyskom i strategicznym decyzjom wypłat, wpływy do państwowej kasy znacznie rosną, nawet o 45 proc. w porównaniu do prognoz na 2025 r.