Romanowski składa doniesienie, prokuratura odmawia i tłumaczy swoją decyzję

Zawiadomienie w tej sprawie złożył w marcu tego roku były wiceszef MS, poseł PiS Marcin Romanowski, który od grudnia przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny w związku ze ściganiem go w Polsce za nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Romanowski - powołując się w zawiadomieniu na doniesienia medialne - wskazywał na "brutalne pobicie młodej działaczki" przez Szejnę.

Prokuratura uznała - jak poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba - że nie doszło do popełnienia przestępstwa, które miało polegać na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Odmowa śledztwa dotyczy też zarzutów o tzw. poplecznictwo, czyli nakłanianie do niezłożenia zawiadomienia w celu ochrony innego posła przed odpowiedzialnością karną.

W rozmowie z PAP prok. Skiba potwierdził, że decyzja dotyczy posła Lewicy, wiceszefa MSZ (obecnie na urlopie) Andrzeja Szejny oraz Justyny Klimasary. Prokurator wyjaśnił, że brak jest podstaw do przyjęcia, że czyny te w ogóle miały miejsce.

"W trakcie prowadzonego postępowania sprawdzającego przesłuchano osobę wskazywaną przez zawiadamiającego jako pokrzywdzoną, która zeznała, iż około dziewięciu lat temu w mediach pojawiły się fałszywe informacje, że została pobita oraz zakwestionowała, by ktokolwiek nakłaniał ją do rezygnacji ze złożenia zawiadomienia" - przekazał prok. Skiba.

Prokurator podkreślił też, że jedyne okoliczności, na jakie wskazał Romanowski, to doniesienia medialne. "Przesłuchana w sprawie osoba wskazywana jako pokrzywdzona zanegowała, by doszło do któregokolwiek z opisywanych w doniesieniu zachowań" - podkreślił rzecznik prokuratury. Dodał też, że postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa nie jest prawomocne.

TVP Info: prokuratura bada jeszcze dwa inne wątki

Sprawę odmowy wszczęcia śledztwa w tej sprawie opisała w piątek TVP Info, która przypomniała, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie badała dwa wątki związane z rzekomym pobiciem lewicowej działaczki Justyny Klimasary. Pierwszy dotyczył "spowodowania bliżej nieustalonego dnia w październiku 2016 roku w Warszawie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez dokonanie pobicia ustalonej osoby przez posła na Sejm RP". Drugi zaś "udaremniania od bliżej nieustalonego dnia października 2016 roku w Warszawie postępowania karnego poprzez nakłanianie ustalonej osoby przez posłów na Sejm RP do odstąpienia od złożenia zawiadomienia, czym miano pomagać w uniknięciu odpowiedzialności karnej innego posła na Sejm RP".