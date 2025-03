Piątkowe loty z Polski do Londynu na Heathrow zostały odwołane - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Jedno z większych lotnisk na świecie ma być zamknięte do północy z piątku na sobotę w związku z pożarem podstacji elektrycznej.

"Z powodu awarii zasilania na londyńskim lotnisku Heathrow wywołanej pożarem został wydany NOTAM (depesza o zmianach w procedurach lotniczych) o zamknięciu lotniska do końca dnia. W związku z tym zostają odwołanenastępujące rejsy: LO286 LHR–WAW, LO281/LO282 WAW–LHR–WAW. Na chwilę obecną popołudniowa rotacja LO279/LO280 jest zagrożona odwołaniem – oczekujemy na informację od służb UK" - poinformował Moczulski na platformie X.

Londyńskie lotnisko Heathrow będzie zamknięte do północy z piątku na sobotę w związku z pożarem podstacji elektrycznej – ogłosiły służby prasowe lotniska, zapowiadając duże utrudnienia dla pasażerów. W wyniku pożaru bez prądu znalazły się również tysiące domów. "Z powodu pożaru podstacji elektrycznej zaopatrującej lotnisko, Heathrow mierzy się ze znaczącym brakiem prądu. By zapewnić bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników, Heathrow będzie zamknięte do godz. 23.59 21 marca” – napisano na oficjalnym koncie lotniska w serwisie X.

Rzecznik Heathrow, jednego z największych lotnisk na świecie, ostrzegł, że pasażerowie powinni być przygotowani na znaczne utrudnienia w najbliższych dniach – podał dziennik „Daily Telegraph”.

Pożar podstacji elektrycznej w miejscowości Hayes na zachodzie Londynu wybuchł w czwartek wieczorem i pozbawił prądu ponad 16 tys. domów. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o "dużej eksplozji" słyszanej przed pojawieniem się ognia – przekazała gazeta.