2 mld zł zostanie przeznaczone na nowy program OZE dla ciepłownictwa - poinformowała we wtorek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że wnioski można będzie składać od 16 kwietnia.

Nowy program wsparcia OZE dla ciepłownictwa z funduszy europejskich

"Jeszcze dziś zostanie ogłoszony nowy program OZE dla ciepłownictwa z pulą 2 mld zł z Europejskiego Funduszu Modernizacyjnego. Dotacja wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych" - poinformowała we wtorek na konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Jak wyjaśniła, program przeznaczony jest dla przedsiębiorców dostarczających ciepło w formie systemowej. Zdaniem minister skorzystać na tym mogą jednostki samorządu i przedsiębiorstwa komunalne. Hennig-Kloska doprecyzowała, że 1,43 mld zł to dotacja, a 0,57 mld zł to pożyczka. Dodała, że podmioty te będą mogły inwestować w pompy ciepła, geotermię bez kogeneracji, a także w magazyny energii, by tworzyć sieci kumulujące energię - a nie obciążające systemu.

"Każdy program będzie konstruowany tak, by odciążać sieci i kumulować energię" - podkreśliła minister.

Zbliżający się nabór wniosków w ramach programu ciepłowniczego

Za tydzień 16 kwietnia ruszy nabór wniosków - wskazała Hennig-Kloska, zaznaczając, że skala programu to 900 MW energii cieplnej.

"To pierwszy w pełni zielony program dla ciepłownictwa" - dodała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Według niej program rozwiązuje obecny problem braku inwestycji w ciepłownictwie. Zielińska zaznaczyła, że umożliwi małemu i dużemu ciepłownictwu korzystanie z OZE. (PAP)

Autor: Anna Bytniewska

ab/ mmu/