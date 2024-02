Orlen otrzymał dwie niewiążące oferty wykazujące zainteresowanie ewentualnym kupnem spółki Polska Press - wynika z czwartkowej wypowiedzi p.o. prezesa płockiego koncernu Witolda Literackiego. Dodał, że trwa wielowymiarowa analiza opłacalności tej spółki medialnej.

Literacki podczas czwartkowej konferencji wynikowej Orlenu był pytany m.in. czy spółka planuje sprzedaż Polski Press i czy płocki koncern otrzymał oferty zakupu wydawnictwa. "Trochę za wcześnie żeby o tym mówić, co będziemy robili ze spółką Polska Press. Prowadzimy analizy wielowymiarowe w sensie ekonomiki, opłacalności tego biznesu, Dopiero po tym czasie będziemy mogli się wypowiedzieć jakie podejmiemy kroki" - przekazał p.o. prezesa Orlenu.

Odnosząc się kwestii ofert, to Literacki powiedział, że "jest zainteresowanie na rynku tą spółką (Polską Press - PAP) do dezinwestycji". Poinformował, że do płockiego koncernu wpłynęły dwie oferty w tej sprawie. "Natomiast są tylko niewiążące, tylko wykazujące zainteresowanie. My na razie nie podejmujemy żadnych decyzji" - podsumował Literacki.

Orlen przejął wydawnictwo Polska Press w 2021 r. od Verlagsgruppe Passau.

Polska Press Grupa to jedna z największych spółek medialno-technologicznych w Polsce i zarazem największy wydawca mediów regionalnych w kraju. Należą do niej m.in. 22 dzienniki regionalne i portal informacyjny i.pl. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ wkr/