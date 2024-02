Podczas Rady gabinetowej rozmawialiśmy o energetyce jądrowej, CPK czy modernizacji sił zbrojnych; dla mnie z tej dyskusji wynika, że w zdecydowanej większości nie ma kontrowersji ws. strategicznych inwestycji, że to inwestycje potrzebne, które muszą być zrealizowane - powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady.

"Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania; mam też satysfakcję, bo zadowolenie z tego spotkania wyraził również pan premier Donald Tusk - powiedział, że to było bardzo spotkanie. To była rzeczywiście merytoryczna dyskusja na tematy konkretnych działań, które są prowadzone i planowane. Dla mnie z tej dyskusji wynika, że w zdecydowanej części co do samych inwestycji kontrowersji nie ma, że są to inwestycje potrzebne, które nie tylko powinny, ale muszą być zrealizowane" - podkreślił Duda.

"Mam nadzieję, że dla nas wszystkich najważniejsze jest to, żeby zapewnić przyszłe możliwości rozwojowe i bezpieczeństwo nie tylko Polsce tu i teraz, ale także i przyszłym pokoleniom" - dodał.

Prezydent Duda zapowiadał wcześniej, że podczas Rady Gabinetowej będzie chciał rozmawiać o kluczowych inwestycjach strategicznych, jak budowa energetyki jądrowej, Centralny Port Komunikacyjny i modernizacja techniczna sił zbrojnych.

"To były te najważniejsze zagadnienia, które dzisiaj omawialiśmy. Zasadniczym celem, który przyświecał mi w związku ze zwołaniem tego posiedzenia Rady Gabinetowej (...) było jasne określenie, że z mojego punktu widzenia jako prezydenta RP te inwestycje mają dla rozwoju Polski charakter fundamentalny, absolutnie podstawowy. Bardzo wyraźnie zaznaczyłem panu premierowi i państwu ministrom, że przede wszystkim zależy mi na tym, żeby został zrealizowane" - oświadczył prezydent po posiedzeniu.

Jak mówił, kwestie "szczegółów, detali, harmonogramów" powinny być analizowane i - jeżeli trzeba - weryfikowane. "Ale przede wszystkim Polska tych inwestycji potrzebuje, tu i teraz z jednej strony. Ale przede wszystkim one mają charakter rozwojowy, są więc w istocie inwestycjami realizowanymi dla przyszłych pokoleń" - podkreślił Duda.

Jak zaznaczył, dla bezpieczeństwa Polski kluczowe jest posiadanie wyprodukowanej własnymi siłami energii elektrycznej, co przy realizowaniu zobowiązań klimatycznych możliwe jest tylko poprzez rozwój energetyki jądrowej. "Umowa z USA na realizację tej bardzo ważnej inwestycji - tu w szczegółach z państwem ministrami omawialiśmy, jak to wygląda, na jakim to jest etapie i jakie są prowadzone działanie" - wskazał.

"Podobnie w kwestii CPK - również mówiliśmy, jaki jest etap. Wypowiadał się pan minister Maciej Lasek (pełnomocnik rządu ds. CPK) w kwestii audytów, które prowadził. Rozmawialiśmy też o kwestii usytuowania pełnomocników, zarówno ds. infrastruktury energetycznej, jak również i CPK (...) Bardzo szczegółowo omawialiśmy te kwestie, podobnie zresztą jak temat modernizacji polskiej armii" - mówił prezydent.

Wskazał, że chodzi tu m.in. o kontrakty zbrojeniowe z Koreą Południową, m.in. negocjacje dotyczące przyszłej budowy w Polsce czołgów K2. "Przypomnę, że 500 tych czołgów w wersji K2PL ma być wyprodukowanych tutaj w kraju. To wszystko musi być przygotowane, zrealizowane, to jest oczywista kwestia naszego bezpieczeństwa" - mówił prezydent. Dodał, że realizacja zawartych do tej pory kontraktów zbrojeniowych ma "fundamentalne znaczenie".(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ par/