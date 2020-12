"Dzięki interwencji pana premiera na Radzie Europejskiej posiedzenie komisji (Europejskiej Agencji Leków - PAP), która dopuszcza szczepionkę na rynek europejski odbędzie się wcześniej. Co to oznacza? Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę taką, że pojawią się pierwsze dawki szczepionki na polskim rynku, oczywiście, o ile producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć je na rynek polski" - powiedział Niedzielski.

Minister powiedział też, że to przyspieszenie w dostarczaniu szczepionki na polski rynek jest wyzwaniem, ale "jesteśmy gotowi".

Według wcześniejszych zapowiedzi posiedzenie Europejskiej Agencji Leków miało odbyć się 29 grudnia.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała