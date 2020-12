"Podjęliśmy decyzję, że od dzisiaj testy antygenowe będą dostępne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie wydał zarządzenie, które daje możliwość prowadzenia testów w POZ, wskazując jednocześnie ich wycenę" – powiedział we wtorek PAP szef MZ.

Minister poinformował, że dostępne dla przychodni są już formularze, za pośrednictwem których można składać zapotrzebowanie na testy. Jest to strona: testyantygenowe.mz.gov.pl.

"Zakontraktowaliśmy 2 mln testów antygenowych, z których część przekazaliśmy już do szpitali, a część do stacji pogotowia. Teraz przekazujemy do POZ" – podał Niedzielski. Będzie też możliwość samodzielnego zakupu przez placówki i rozliczenia świadczenia po wyższej stawce.

Minister zaznaczył, że lekarze POZ nadal będą mogli zlecać testy PCR do wykonania w punkcie drive thru – najczęściej przez teleporadę. Test antygenowy pacjent będzie miał zrobiony na miejscu, w poradni POZ.

Szef resortu zdrowia zapowiedział, że od środy wyniki testów antygenowych, które są cały czas na bieżąco raportowane, będą podawane w codziennych statystykach dotyczących zakażeń.