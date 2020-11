O to, kiedy zostanie opublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy antyaborcyjnej Dworczyk został zapytany w TVN 24. "Czekamy na uzasadnienie do wyroku TK" - odparł minister.

"To uzasadnienie potrzebne jest po to, by móc stworzyć przepisy, które będą budowały pewien kompromis społeczny, co jest bardzo potrzebne, bo widzieliśmy z jakimi emocjami ten wyrok się spotkał" - powiedział Dworczyk.

22 października Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny uznał przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej, który dopuszcza przerwanie ciąży z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Wyrok spowodował, że od ponad miesiąca w całej Polsce trwają protesty.

Orzeczenie wciąż nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Kilka dni temu rzecznik rządu Piotr Müller również tłumaczył, że w tej sprawie rządzący czekają na uzasadnienie październikowego wyroku.

Gdyby wyrok TK wszedł w życie, wówczas aborcja byłaby legalna tylko w dwóch przypadkach - gdy ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa).