Jak podano podczas sobotniej prezentacji, 10 instrumentów dla firm to: dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami; umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR; wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31 marca 2021 r. (wnioski) i do 31 czerwca 2021 r. (wypłaty); pożyczki długoterminowe z gwarancją; dofinansowanie zatrudnienia; przedłużenie postojowego; zwolnienie ze składek na ZUS; dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes; polityka drugiej szansy; dofinansowanie leasingu.źródło: ShutterStock