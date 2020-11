Niedzielski we wpisie na Twitterze zachęcił do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi teleporady, które przygotował niezależny zespół ekspertów Continue Curatio wspierany przez Fundację My Pacjenci.

"Teleporada to dobre rozwiązanie, ale ma swoje ograniczenia. Eksperci opracowali zalecenia, kiedy warto, a kiedy nie należy stosować tej formy kontaktu pacjenta z lekarzem" - napisał minister.

Eksperci podkreślają, że telewizyta nie może być realizowana w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Zastrzegają jednak, że zdalny kontakt z lekarzem może być uzasadniony w celu uzyskania informacji co do pierwszych działań przedlekarskich czy przedratowniczych.

Teleporada nie powinna być stosowana, gdy niezbędne jest przeprowadzenie jakiegokolwiek elementu badania przedmiotowego. Zdaniem ekspertów telewizyt nie należy realizować w przypadku noworodków i dzieci poniżej 12 tygodnia życia, z objawami które niepokoją rodziców. Teleporada nie powinna być również stosowana wówczas, gdy zdaniem lekarza prowadzącego stan pacjenta wymaga osobistej wizyty.

W opinii ekspertów wyszczególniono konkretne przypadki, kiedy teleporada może, a kiedy nie powinna być stosowana w: diabetologii, kardiologii, okulistyce, pediatrii, farmakologii klinicznej, onkologii, alergologii, astmie, gastroenterologii, reumatologii i neurologii.

Szczegółowe rekomendacje są dostępne na stronie: https://chorobynieczekaja.mypacjenci.org/rekomendacje.html

W skład zespołu Continue Curatio wchodzą: prof. Bolesław Samoliński, prof. Marek Brzosko, prof. Leszek Czupryniak, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Marcin Grabowski, prof. Teresa Jackowska, prof. Jacek Jassem, prof. Anna Kostera-Pruszczyk, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Andrzej Matyja, prof. Grzegorz Opolski, prof. Grażyna Rydzewska, dr Michał Sutkowski, prof. Jacek P. Szaflik i dr hab. n. med. Jarosław Woroń. Z zespołem współpracuje Anna Gołębicka jako ekspert z Centrum im. Adama Smitha.(PAP)

autorka: Olga Zakolska