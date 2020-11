„Na razie na pewno do 29 listopada chcemy utrzymać ten stan regulacji zabezpieczający, jaki mamy w tej chwili” – odpowiedział Niedzielski, zapytany, czy od grudnia jest szansa na znoszenie ograniczeń w gospodarce.

Minister poinformował, że w piątek odbędzie się narada z premierem, by opracować plan działania.

„Dzisiaj będziemy mieli naradę z panem premierem, na której podejmiemy decyzję, co dalej, bo chcemy narzucić taką perspektywę planowania. To znaczy, abyśmy wszyscy z wyprzedzeniem wiedzieli, co nas czeka - oczywiście w zależności od tego, jaki będzie scenariusz rozwoju pandemii” – wyjaśnił.

Podkreślił, że elementy planu zostały już zaprezentowane i dodał, że głównym kryterium, które bierze się pod uwagę, jest liczba dziennych zakażeń, a także kwestia obłożenia łóżek szpitalnych dla pacjentów z COVID-19 oraz dostępność dla nich respiratorów.

Minister pytany był też, czy do końca zimowego semestru szkoły pozostaną przy zdalnym nauczaniu. Zastrzegł, że ta decyzja jest podejmowana przez premiera.

„Tutaj za wcześnie, by mówić o gotowym planie na tę chwilę (…) Dzisiaj jest narada z premierem i będą podejmowane decyzje. Generalnie na razie mamy zdefiniowane ramy. To znaczy, że chcemy przestawić pewne kroki uzależnione od spełnianych kryteriów dotyczących liczby zachorowań i mniej więcej jak będzie ta ścieżka wyglądała” – powiedział. „Jeżeli będzie poprawa sytuacji, to wprowadzimy to, co ostatnio było w czerwonych strefach” – dodał.

Zauważył, że powrót do normalnej formy edukacji mógłby nastąpić, jeśli liczba dziennych zachorowań spadłaby poniżej 15 tys.

„W tej chwili oscylujemy wokół 20 tys. (…) i ona powoduje zbyt dużą presję na system struktury szpitalnictwa, żebyśmy takie decyzje podejmowali” – powiedział.

Badania laboratoryjne potwierdziły w czwartek zakażenie koronawirusem u kolejnych 23 975 osób. Zmarło 637 chorych, najwięcej od początku epidemii. Łącznie w Polsce wykryto go już u 796 798 osób. Zmarło 12 tys. 88 chorych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie mają zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo do 29 listopada takim samym ograniczeniem zostały objęte klasy I-III szkoły podstawowej, uczniowie z tych klas też uczą się zdalnie.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian. Podstawową formą ich funkcjonowania nadal jest tryb stacjonarny, chyba że zgodę na inną formę funkcjonowania (tryb mieszany – gdzie część dzieci ma zajęcia w placówce, a część zdalnie – lub tryb całkowicie zdalny) wyrazi sanepid.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała