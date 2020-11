Apeluję do MEN o zaprzestanie retoryki szantażu i narzucania szkołom "jedynie słusznych poglądów" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w liście do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. To reakcja na zapowiadane przez resort konsekwencje wobec nauczycieli namawiających uczniów do protestowania.