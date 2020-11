"W trakcie dochodzenia policyjnego zidentyfikowano obywateli Szwajcarii w wieku 18 i 24 lat. Obaj mężczyźni zostali aresztowani w Winterthur we wtorek po południu we współpracy z władzami austriackimi" - przekazała policja kantonu Zurych w informacji prasowej. Dodano, że śledczy wyjaśniają związek między dwoma zatrzymanymi a napastnikiem z Wiednia.

W poniedziałek wieczorem uzbrojony w karabin automatyczny, pistolet i maczetę zamachowiec zabił w Wiedniu cztery osoby i ranił 23, z których trzy są w stanie krytycznym, po czym sam został zastrzelony przez policję.

Jako sprawcę zidentyfikowano urodzonego w Wiedniu 20-letniego Albańczyka, obywatela Austrii i Macedonii Północnej, który był znany austriackim służbom specjalnym jako zwolennik radykalnego islamu; w 2019 r. skazano go za próbę dołączenia do dzihadystycznego Państwa Islamskiego w Syrii.

We wtorek szef MSW Austrii Karl Nehammer powiedział, że na razie nic nie wskazuje na to, by w zamachu brał udział więcej niż jeden terrorysta. Dodał, że policja przeprowadziła 18 nalotów na domy osób, powiązanych z zabitym przez policję radykałem.