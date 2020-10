Prezydent Poznania: pracownice urzędu, które chcą dołączyć do ogólnopolskiego strajku kobiet, mają naszą przychylność

W środę odbędzie się ogólnopolski strajk kobiet. Wszystkie pracownice urzędu, które zamierzają do niego dołączyć, mają do tego prawo i mogą liczyć na naszą przychylność – zaznaczył we wtorek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.