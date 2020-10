Pomijając kwestię wątpliwości dotyczących składu Trybunału Konstytucyjnego oraz tego, czy decyzję TK możemy nazywać „orzeczeniem”, przez ulice polskich miast od 22 października przetacza się fala manifestacji dość bezpośrednio dających wyraz – delikatnie rzecz ujmując – niezadowolenia z ustaleń poczynionych przez sędziowski skład z Julią Przyłębską na czele.

Warszawscy spacerowicze w ciągu kilku dni odwiedzili obwarowany kordonem policji i setkami radiowozów dom Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu, siedzibę PiS na Nowogrodzkiej, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Pałac Prezydencki a także dom Mateusza Morawieckiego przy ulicy Parkowej, gdzie ukrywać miał się również niewidziany w ostatnich dniach prezes PiS – nomen omen, wicepremier ds. bezpieczeństwa.

„Grzeczne już byłyśmy”

Porównując aktualne protesty z inicjatywami z poprzednich lat, stającymi w obronie Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego wyraźnie widać, że doszło do niesamowitej aktywizacji młodzieży, która nie stoi już grzecznie z zapalonymi zniczami w ręku. Na pierwszy plan wysuwa się energia, złość i wyraźna chęć zmiany, wyrażana bezpośrednio, często wulgarnie, bez obaw o to, „co pomyślą sobie inni”. Strajk Kobiet póki co nie zamierza się zatrzymać. Plan lekcji na najbliższy tydzień, jeśli chodzi o Warszawę, wygląda następująco.

PONIEDZIAŁEK - 26 października 2020 r. – BLOKADA MIASTA

Oni nas tak, to my ich tak. Oko za oko. Cios za ciosem. W poniedziałek ciąg dalszy imprezy pt. #wypierdalać z torturowaniem kobiet. Krótki i bez zbędnych słów - w poniedziałek blokujemy miasto - samochody, rowery, pieszo. O godz. 16. Gdzie - śledź wiadomości - to będzie niespodzianka, bo nie będziemy władzy ułatwiać życia. Miejsce podamy w pon. na jakieś pół godz. przed 16.00

Tak brzmi informacja, którą znajdziemy na facebookowym wydarzeniu „Blokada Warszawy!”

ŚRODA - 28 października – Włoski Strajk Kobiet

Protest będzie odbywał się pod hasłem „Nie idziemy do pracy”

PIĄTEK - 30 października 2020 r. – Na Warszawę!

W piątek kobiety z całej Polski przyjeżdżają do Warszawy na wielki wspólny protest.

PROTESTY POZA WARSZAWĄ

Liczne protesty odbywają się także lokalnie, nie tylko w największych miastem. W akcję zaangażowały się aktywnie także mniejsze miejscowości. Lista wydarzeń dostępna jest na FanPage Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

A co z zakazem gromadzenia się?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzenie z dnia 23 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustala 5-osobowy limit uczestników zgromadzenia publicznego. Eksperci zajmujący się prawem konstytucyjnym wskazują jednak wyraźnie, że w drodze rozporządzenia nie jest możliwe uchylenie przepisu Konstytucji, gwarantującego nam prawo do spontanicznego protestu, który wynika wprost z wprost z art. 57 Konstytucji. Taką interpretację przepisów potwierdziło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w swoim piątkowym oświadczeniu. W reakcji na kilkukrotne użycie gazu pieprzowego przez policjantów wobec protestujących, RPO przypomniał, że „pojedyncze niepokojowe, nawet agresywne, zachowania uczestników zgromadzenia nie mogą prowadzić do pociągania do odpowiedzialności zbiorowej i do szerokiego użycia środków przymusu bezpośredniego, czy rozwiązania zgromadzenia”.