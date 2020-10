Jerzy Owsiak poinformował, że w piątek wieczorem poczuł się źle sądząc, że to "typowe objawy grypy - ból mięśni, gorączka 38 stopni". Na wszelki wypadek we wtorek wraz z żoną zrobili testy i okazało się, że "wynik jest pozytywny" - wyjaśnił.

"To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus" - dodał.

W ocenie twórca WOŚP - "gdyby pandemia nie była obecna we wszystkich przekazach medialnych, uznałbym to za coś, co w życiu już zdarzyło mi się nieraz i dzisiaj byłbym już w Fundacji. Wyniki testu zmieniły jednak te plany o 180 stopni. Dlatego apeluję do Was: nie bagatelizujcie nawet najmniejszych objawów. Dbajcie o siebie" - napisał na Facebooku WOŚP Owsiak.

Poinformował, że w weekend wysłał do wszystkich pracowników, z którymi miał styczność, informację, "by mieli się na baczności, że poddam się testom".

Powiedział, że "od poniedziałku Fundacja pracuje praktycznie w systemie home office". "W poniedziałek to było 80 proc., a dzisiaj po wynikach większość nas już na home office" - oświadczył. "Od dzisiaj (do środy - PAP) wszystkie osoby, które miały ze sobą styczność - zgodnie z zasadami - spędzą czas na ścisłej samoizolacji" - dodał.

Podkreślił, że mimo różnych ograniczeń Fundacja "pracuje pełną parą". "Już raz na wiosnę w pierwszej fazie pandemii w ten sposób organizowaliśmy naszą pracę i jak wszyscy widzicie, nie straciliśmy ani jednego dnia, aby dobrze pracować i realizować wszystkie nasze fundacyjne plany" - oświadczył Owsiak.

Zaapelował także, o zachowywanie zasad bezpieczeństwa zwracając uwagę, że "zagrożenie jest stałe wokół nas"."Mimo że podczas naszej pracy - zarówno Konkursu Ofert, jak i podczas funkcjonowania pracy w Fundacji, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, między innymi codzienne mierzenie temperatury naszym pracownikom, noszenie maseczek, to jednak nie ustrzegliśmy się zarażenia koronawirusem" - napisał Owsiak.

Podziękował wszystkim, którzy "w całej Polsce będąc na pierwszej linii frontu, przeprowadzają testy". "Niezmienne pozdrowienia i szacunek dla wszystkich lekarzy, pracowników szpitali, ratowników, całego personalu medycznego za ich nieprawdopodobnie ciężką i ważną pracę. Wszystkich cierpiących - mocno tulimy do serca. Walczymy!" - napisał twórca WOŚP.