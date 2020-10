To drugie spotkanie premiera Morawieckiego z liderką opozycji na Białorusi, poprzednie odbyło się na początku września.

Cichanouską przyjechała do Warszawy na zaproszenie Kolegium Europejskiego w Natolinie, gdzie weźmie udział w inauguracji roku akademickiego.

Przed spotkaniem z premierem liderka białoruskiej opozycji spotkała się m.in. z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim.

Cichanouska zapowiedziała przed tygodniem, że ogłosi ogólnokrajowy strajk, jeżeli do 25 października włącznie Alaksandr Łukaszenka nie spełni trzech żądań: nie ogłosi swojej dymisji, nie zaprzestanie całkowicie przemocy na ulicach oraz nie zwolni wszystkich więźniów politycznych.

We wtorek Cichanouska wezwała struktury siłowe, by do niedzieli przeszły na stronę narodu. Opozycjonistka, kandydatka w sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi obiecała funkcjonariuszom, że unikną lustracji.

Na Białorusi od ponad dwóch miesięcy trwają protesty, rozpoczęte po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia, w których według oficjalnych wyników Łukaszenka zdobył ponad 80 proc. głosów. Uczestnicy protestów nie uznają tych wyników i domagają się powtórnych wyborów. Służby bezpieczeństwa regularnie używają siły wobec manifestantów, a za udział w protestach zatrzymano kilkanaście tysięcy osób.