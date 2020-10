E-skierowania od zaraz

Do powszechnego użytku e-skierowania wejdą 8 stycznia 2021 r. Nie warto jednak czekać. Już można skorzystać ze szkoleń i fachowych porad, jak wdrożyć nowe rozwiązanie oraz dostać z NFZ premię za gotowość przed czasem

Wcześniejsze włączenie się w system e-skierowań pozwala dokładnie przetestować nowe rozwiązanie pod względem technicznym i organizacyjnym. Można też uniknąć napięć, które zdarzają się zwykle w ostatniej chwili, kiedy większość zainteresowanych chce skorzystać ze wsparcia firm informatycznych i szuka odpowiedzi na pytania i wątpliwości.

Szkolenia ułatwią wdrożenie

Centrum e-Zdrowia organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu e-usług i cyfryzacji w ochronie zdrowia. Uczestnicy mogą zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Szkolenia są skierowane zarówno do personelu szpitali, jak i jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Jeśli w skład podmiotu wchodzi więcej niż jeden zakład, to każdy z nich może zarejestrować się na szkolenie jako osobny podmiot, jeśli ma indywidualny 14-cyfrowy numer REGON. W szkoleniu może wziąć udział każdy pracownik zatrudniony przez placówkę. Forma zatrudnienia nie ma znaczenia.

Na co wystawia się e-skierowanie

Aktualnie trwa IV tura rejestracji dla szpitali, która zakończy się 31 października 2020 r. Podmioty zainteresowanie udziałem w szkoleniu nie powinny zwlekać, decyduje bowiem kolejność zgłoszeń. A w związku z epidemią koronawirusa szkolenia są prowadzone wyłącznie online. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 100 osób z jednego podmiotu. Termin szkolenia zostanie ustalony indywidualnie z podmiotem przez pracownika CeZ po zakończeniu naboru.

Jeśli chodzi o szkolenia dla pracowników POZ i AOS to przewidziano ich w sumie 330. Szkolenia trwają do 31 października 2021 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje za każdym razem kolejność zgłoszeń. Tak jak dla szpitali, tak dla POZ i AOS szkolenia są prowadzone tylko zdalnie. Może w nich wziąć udział w sumie 10 osób z jednego podmiotu.

Na własną rękę

Lekarze i placówki medyczne mogą też doszkalać się z wystawiania e-skierowań we własnym zakresie, korzystając z dostępnych materiałów informacyjno-edukacyjnych. Są to zwłaszcza filmy instruktażowe znajdujące się na kanale Centrum e-Zdrowia na portalu YouTube (www.youtube.com/CentrumeZdrowia) i informacje dostępne na stronie ezdrowie.gov.pl w sekcji poświęconej e-skierowaniu. Informacje dotyczące szczegółów procesu wystawiania i realizacji e-skierowań można też uzyskać wysyłając pytanie na adres: e-skierowanie@csioz.gov.pllub dzwoniąc na infolinię 19 457.

U swojego dostawcy

Na stronie ezdrowie.gov.pl znajduje się lista dostawców usług IT z informacją o stanie gotowości każdego z nich w zakresie modułu do obsługi e-skierowań. Większość z ponad 60 firm deklaruje, że dostarczane przez nich oprogramowanie pozwala wystawiać, albo przyjmować lub wystawiać i przyjmować elektroniczne skierowania. Część zapewnia, że taką funkcjonalność wdroży do końca października. Pozostali przewidują jej uruchomienie w listopadzie lub później –w I kwartale 2021 r.

W bezpłatnej aplikacji

Nawet jeśli okaże się, że nasz dostawca IT nie oferuje jeszcze modułu do obsługi e-skierowań, nie stanowi to żadnej przeszkody w wystawianiu dokumentu w wersji elektronicznej. Zawsze można skorzystać z aplikacji dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl. Została ona udostępniona bezpłatnie przez Ministerstwo Zdrowia.

Aplikacja gabinet.gov.pl to narzędzie dla placówek, które nie mają swojego gabinetowego programu do wystawiania e-recept i e-skierowań. Dzięki niej można oferować usługę online. W aplikacji lekarz może podpisywać wystawione dokumenty certyfikatem ZUS, który służy mu już teraz do podpisywania np. e-zwolnień czy e-recept. Do uzyskania certyfikatu ZUS potrzebny jest profil na portalu PUE ZUS, za pośrednictwem którego lekarz wysyła stosowny wniosek. Po jego akceptacji lekarz w ciągu kilku minut będzie mógł pobrać ze strony PUE ZUS certyfikat.Aby skorzystać z aplikacji, lekarz musi mieć aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl. W placówkach konta zakładają administratorzy systemu. Właściciele indywidualnych praktyk mogą sami aktywować swoje konto. Aby to zrobić, należy w przeglądarce internetowej (na komputerze lub urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu) wpisać adres: www.gabinet.gov.pl. Na ekranie startowym trzeba kliknąć „Zaloguj się” – można logować się Profilem Zaufanym lub podpisem osobistym zawartym w e-dowodzie. Następnie należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi przez aplikację.

Bonusy za e-skierowanie

Jest wiele powodów dla których z wdrożeniem elektronicznego skierowania nie warto czekać do ostatniej chwili. Ponieważ e-skierowanie w niektórych przypadkach może być wystawione zdalnie, bez konieczności narażania pacjenta na wizytę w przychodni i kontakt z innymi chorymi, placówka, która zdecyduje się wydawać takie dokumenty wcześniej ułatwi pacjentom leczenie specjalistyczne, szczególnie w okresie pandemii. Jest to również ułatwienie i odciążenie dla placówek medycznych i lekarzy.

Wystawianie i przyjmowanie e-skierowań od 1 lipca br. jest premiowane przez NFZ. Dodatkowe finansowanie z tego tytułu przysługuje lekarzom rodzinnym oraz placówkom ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Trzeba jednak spełnić pewne warunki. Świadczeniodawca POZ musi mieć zawartą z NFZ umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Poza tym musi wystawiać e-skierowania przy użyciu własnego oprogramowania lub przy użyciu aplikacji gabinet.gov.pl oraz rejestrować je u świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej objęte e-skierowaniem w ciągu 120 minut od wystawienia.

Dla przykładu więc świadczeniodawca POZ, który posiada certyfikat akredytacyjny, ma zadeklarowanych 5 tys. pacjentów w skali miesiąca i wystawia e-skierowania na poziomie powyżej 90 proc. w zamian może liczyć miesięcznie na dodatkowe środki rzędu 3,5-4,4 tys. zł.

Jeśli chodzi o świadczeniodawców AOS, to również muszą mieć zawartą z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przyjmować i wystawiać e-skierowania przy użyciu własnego oprogramowania lub przy użyciu aplikacji gabinet.gov.pl.

Dla przykładu: świadczeniodawca ma umowę z NFZ obejmującą udzielanie świadczeń w 15 poradniach specjalistycznych. W ostatnim miesiącu udzielił ich na kwotę ok. 835 tys. zł. Jednocześnie w skali tego miesiąca rejestrował pacjentów na podstawie e-skierowań w liczbie, która pozwoliła mu osiągnąć współczynnik za ich przyjmowanie na poziomie 20 proc. Tym samym wartość wskazanej na wstępie kwoty dzięki przyjmowaniu e-skierowań przez świadczeniodawcę ulegnie zwiększeniu w tym miesiącu w ramach rozliczeń z NFZ o 2 proc., tj. 16 706 zł. Dodatkowo świadczeniodawca w tym samym miesiącu wystawił podczas 30 proc. porad e-skierowania. Z tego powodu wartość tych porad ulegnie zwiększeniu o 5 proc., co oznacza, że będzie to kwota 12 529 zł. W sumie więc AOS może miesięcznie liczyć nawet na dodatkowe 30 tys. zł.

Przydatne linki:

• Informacje o rejestracji na szkolenia znajdują się pod linkiem:

https://cez.gov.pl/akademia-cez/

• Potrzeby dotyczące ulotek dla pacjentów o e-skierowaniu można zgłaszać pod adresem:

ulotki@csioz.gov.pl

• Informacje o gotowości dostawców, premiowaniu świadczeniodawców obsługujących e-skierowania oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania i plakaty informacyjne znajdują się w sekcji „E-skierowanie” w serwisie ezdrowie.gov.pl

• Wyszukiwarka podmiotów wystawiających i realizujących e-skierowania; można filtrować po podmiotach, województwach

https://cez.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-skierowanie/

• Filmy instruktażowe dotyczące gabinet.gov.pl i obsługi w nim e-skierowania można znaleźć na kanale Centrum e-Zdrowia w serwisie YouTube

www.youtube.com/CentrumeZdrowia