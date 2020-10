Jeśli spadłaby liczba zakażeń i Warszawa przesunęła się do żółtej strefy, w kościołach wymagane będzie zachowanie dystansu 4 mkw. na osobę.

Ordynariusze obu warszawskich diecezji kard. Kazimierz Nycz i bp Romuald Kamiński wydali w tej sprawie decyzje. Udzielili jednocześnie wiernym dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach św.

Z danych wynika, że obecnie najwięcej wiernych w stolicy będzie mogło uczestniczyć w mszach św. w Świątyni Bożej Opatrzności. Zgodnie z nowymi zarządzeniami na liturgię do wilanowskiego kościoła wejdzie 525 osób, a w Panteonie Wielkich Polaków będzie mogło przebywać kolejne 428.

Drugim pod względem pojemności jest kościół Wszystkich Świętych, do którego może wejść jednorazowo 300 osób. Trzecim – świątynia pod wezwaniem Błogosławionego Władysława z Gielniowa na Ursynowie, która będzie mogła pomieścić 257 wiernych.

W diecezji warszawsko-praskiej najwięcej wiernych pomieści bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul Kawęczyńskiej. Od soboty 17 października we mszy św. może tam uczestniczyć 278 osób.

Drugą co do wielkości świątynią po prawej stronie Wisły, w której wierni będą mogli wspólnie się modlić, jest licząca ok 1,5 tys. mkw. katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze. Zgodnie z wytycznymi w nabożeństwach w niej odprawianych będzie mogło uczestniczyć 214 osób.

W jednej z najliczniejszych parafii, jeśli chodzi o liczbę wiernych – Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła na stołecznym Grochowie, w górnej części kościoła zmieszczą się 182 osoby, a w dolnej 70 osób. Z kolei do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku wejdzie 145 osób do górnego kościoła i 57 do dolnego.

W sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Bródnie w liturgii w kościele górnym może uczestniczyć 128 osób, a w kościele dolnym 32 osób, a w adoracji Najświętszego Sakramentu w bocznej kaplicy może brać dział jednocześnie 10 osób.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek