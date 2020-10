Włochy: Protesty w Neapolu przeciwko zamknięciu szkół w regionie z powodu Covid-19

W Neapolu odbyły się w piątek protesty przeciwko decyzji władz regionu Kampania o zamknięciu szkół do 30 października z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem. Uczniowie nie poszli do szkół, ale do centrów handlowych - stwierdziła oburzona minister oświaty.