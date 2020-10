"Ok. 50 proc. populacji zostało przesiedlone, w tym 90 proc. kobiet i dzieci" - powiedział AFP Artak Belgarian, mediator samozwańczej Republiki Górskiego Karabachu, odpowiedzialny za kwestie praw obywatelskich.

Sprecyzował, że "70-75 tys. ludzi zostało przesiedlonych albo wewnątrz Górskiego Karabachu, albo stało się uchodźcami" poza granicami tego terytorium.

Górski Karabach liczy 140 tys. mieszkańców, przy czym 99 proc. stanowią Ormianie. Władze lokalne i Armenia oskarżają Azerbejdżan, od wznowienia działań wojennych 27 września, o ataki na ludność cywilną, zwłaszcza w nieformalnej stolicy regionu, Stepanakercie.

Miasto to jest od wielu dni celem powtarzających się ostrzałów rakietowych oraz ataków dronów, co zmusiło większość z ok. 50 tys. mieszkańców do ucieczki. Ci, którzy pozostali, szukają schronienia w piwnicach - pisze AFP. Agencja podaje, że Stepanakert był bombardowany przez całą noc z wtorku na środę. Według jednego z mieszkańców były to najcięższe nocne bombardowania od weekendu.

W środę rano najprawdopodobniej atakowały drony - informuje dalej AFP. Obrona przeciwlotnicza próbowała zestrzelić maszynę lub maszyny, niewidoczne na zachmurzonym niebie. W nocy, w regularnych odstępach czasu, prawie co godzinę, w pogrążonym w niemal całkowitej ciemności mieście rozbrzmiewały syreny ostrzegawcze. Nastąpiła seria poważnych eksplozji, charakteru których nie można było dokładnie określić; nie wiadomo, czy była to rakieta, pocisk, pocisk artyleryjski czy bombardowanie z powietrza - zauważa francuska agencja.

Baku również oskarża stronę przeciwną o atakowanie obszarów zamieszkanych, ale azerbejdżańskie władze nie podały, ilu cywilów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu walk. Rzeczniczka prokuratury Azerbejdżanu Gunaj Salimzade przekazała jedynie, że od wybuchu działań wojennych zniszczonych zostało 427 domów, w których łącznie było 1200 osób.

Ministerstwo obrony Armenii oświadczyło, że odparło nocną ofensywę sił azerbejdżańskich, pozostawiając "60 ciał na polu bitwy", czego - jak zastrzega AFP - nie da się zweryfikować.

Agencja zwraca uwagę, że liczba 287 ofiar śmiertelnych od początku konfliktu, to częściowy bilans. Według Górskiego Karabachu w walkach zginęło dotąd 240 jego żołnierzy i 19 cywilów. Azerbejdżan, który nie informuje o żadnych stratach w swoich siłach, podaje, że do tej pory zginęło 28 cywilów. Zarówno Erywań, jak i Baku twierdzą, że wyeliminowali po kilka tysięcy żołnierzy przeciwnika.