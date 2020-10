Jak podaje magistrat, od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka drogowcy będą wymieniali nawierzchnię na skrzyżowaniu ul. Przyczółkowej i Z. Vogla. W niedzielę z kolei tramwajarze będą pracowali na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Stawki, co będzie wiązało się z wyłączeniem ruchu tramwajowego. Od poniedziałku 5 października na ok. trzy tygodnie zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. Juranda ze Spychowa i Echa Leśne na Białołęce.

Ponadto, od piątku 2 października od godz. 22.00 do poniedziałku 5 października do godz. 4.00 zwężona do jednego pasa w każdym kierunku zostanie ul. Przyczółkowa w rejonie skrzyżowania z ul. Vogla. Zamknięte będą również wloty w ul. Vogla i Branickiego. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się po skrajnych, wewnętrznych pasach jezdni ul. Przyczółkowej.

Miasto zaznacza, że kierowcy jadący zarówno w stronę centrum, jak i Konstancina-Jeziorny nie będą mieli możliwości skrętu w ulice Vogla i Branickiego oraz wyjazdu z tych ulic na ul. Przyczółkową. Możliwy będzie tylko ruch w ciągu ul. Przyczółkowej. Objazd dla ul. Branickiego zostanie poprowadzony al. Wilanowską, ul. Kieślowskiego, Klimczaka i ul. Sarmacką. Dla ul. Vogla objazd prowadzić będzie jezdnią lokalną wzdłuż ul. Przyczółkowej do ul. Uprawnej i dalej do ul. Przyczółkowej oraz ul. Przyczółkową do wiaduktu POW i ul. Europejską.

W kolejny weekend - 9-12 października - zaplanowany jest drugi etap prac polegający na ponownym zwężeniu ul. Przyczółkowej, tym razem o wewnętrzne pasy jezdni. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 163, 164 i N31.

W niedzielę 4 października wyłączone z ruchu będzie torowisko tramwajowe na al. Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. Stawki. Prace będą prowadzone od początku do końca kursowania tramwajów w niedzielę 4 października. W tym czasie składy nie będą jeździły al. Jana Pawła II pomiędzy rondem Zgrupowania AK "Radosław" a al. Solidarności i ulicą Stawki pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. gen. Andersa. Tramwaje linii: 17, 28 i 33 pojadą zmienionymi trasami.

Od poniedziałku 5 października do środy 21 października zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie ul. Juranda ze Spychowa i Echa Leśne. W ramach zaplanowanych prac zostanie poszerzony wlot jezdny ul. Echa Leśne w ul. Juranda ze Spychowa, powstaną wysepki na przejściach dla pieszych, wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni skrzyżowania. Całkowite zakończenie prac planowane jest pod koniec listopada. Autobusy linii 104 pojadą trasę zmienioną w obu kierunkach, przebiegającą bezpośrednio ulicą Białołęcką z pominięciem przejazdu ulicami: Wielkiego Dębu – Echa Leśne – Juranda ze Spychowa.

Ratusz przypomina jednocześnie, że szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: www.infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulice, natomiast komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego znajdują się na stronie: www.wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w stolicy. (PAP)

Autorka: Daria Kania