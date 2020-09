Rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) ma zapewnić jasność i pewność prawa ich emitentom i dostawcom. Nowe przepisy pozwolą operatorom posiadającym zezwolenie w jednym państwie członkowskim świadczyć usługi w całej UE.

Zabezpieczenia obejmują wymogi kapitałowe, utrzymywanie aktywów, obowiązkową procedurę skargi dostępną dla inwestorów oraz prawa inwestora przysługujące mu wobec emitenta. Emitenci istotnych kryptoaktywów zabezpieczonych aktywami (tak zwane stabilne kryptowaluty) podlegaliby bardziej rygorystycznym wymogom (np. w zakresie kapitału, praw inwestorów i nadzoru).

Komisja zaproponowała również pilotażowy system przeznaczony dla infrastruktur rynkowych, które chciałyby spróbować negocjować i dokonywać transakcji na instrumentach finansowych w formie kryptoaktywów. System ten stanowi swego rodzaju pole doświadczalne, które umożliwia czasowe odejście od istniejących przepisów, tak aby organy regulacyjne mogły zebrać doświadczenia w zakresie korzystania z technologii rozproszonego rejestru w infrastrukturach rynkowych, będąc jednocześnie w stanie sprostać zagrożeniom związanym z ochroną inwestorów, integralnością rynku i stabilnością finansową.

KE przedstawiła też projekt rozporządzenia w sprawie odporności na zagrożenia cyfrowe (Digital Operational Resilience Act – DORA), które ma na celu zapewnienie, by wszyscy uczestnicy systemu finansowego dysponowali niezbędnymi zabezpieczeniami w celu zminimalizowania cyberataków i innych zagrożeń. KE podkreśla, że przedsiębiorstwa technologiczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w dziedzinie finansów, zarówno jako dostawcy IT dla firm finansowych, jak i jako samodzielni dostawcy usług finansowych.

Proponowane przepisy wymagają od wszystkich przedsiębiorstw zapewnienia, że będą w stanie przetrwać wszystkie rodzaje zakłóceń i zagrożeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Dzisiejszy wniosek wprowadza również ramy nadzoru nad dostawcami usług ICT.

"Cyfryzacja jest przyszłością sektora finansowego. W trakcie obowiązywania środków izolacji mogliśmy zaobserwować, że obywatele zachowali dostęp do usług finansowych dzięki technologiom cyfrowym takim jak bankowość internetowa. Nowoczesne technologie mają dużo więcej do zaoferowania konsumentom i przedsiębiorstwom, powinniśmy zatem aktywnie przystosować się do transformacji cyfrowej, nie zapominając o ograniczaniu wszelkich ewentualnych zagrożeń. Taki jest cel dzisiejszego pakietu. Innowacyjny, cyfrowy, jednolity rynek finansowy przyniesie korzyści mieszkańcom Europy i będzie miał kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego w Europie, oferując konsumentom lepsze produkty finansowe a przedsiębiorstwom nowe kanały finansowania" - powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE do spraw gospodarki.

Dzięki przedstawionej również w czwartek strategii finansów cyfrowych usługi finansowe w Europie mają stać się bardziej przyjazne dla technologii cyfrowych.

Strategia ta ma zmniejszyć fragmentację jednolitego rynku cyfrowego, aby konsumenci mieli dostęp do produktów finansowych za granicą, a przedsiębiorstwa typu start-up z branży FinTech mogły się rozwijać. Strategia ta pozwoli również dostosować przepisy regulujące usługi finansowe w UE do ery cyfrowej oraz do zastosowań takich jak sztuczna inteligencja.

Celem strategii jest również zapewnienie równych warunków działania dostawcom usług finansowych, zarówno tradycyjnym instytucjom bankowym, jak i przedsiębiorstwom technologicznym.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)