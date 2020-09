Grodzki: Rozpatrywanie w parlamencie tzw. ustawy bezkarnościowej to skandal, bardziej przypomina to rodzinę Soprano

Skandalem jest rozpatrywanie w polskim parlamencie tzw. ustawy bezkarnościowej; jeżeli takimi rzeczami zajmuje się PiS, to bardziej przypomina to rodzinę Soprano niż praworządne państwo - powiedział we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.