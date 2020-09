Liczba osób zmarłych w związku z Covid-19 obejmuje chorych, którzy byli w szpitalach i w domach opieki.

Do tej pory od wybuchu pandemii we Francji odnotowano 458 061 przypadków SARS-CoV-2 - podał resort zdrowia.

W niedzielę we Francji stwierdzono ponad 10,5 tys. zakażeń i 311 zgonów. W sobotę wykryto o ponad 300 przypadków więcej i najwięcej od początku pandemii.

W ciągu ostatnich 7 dni do szpitali przyjęto 4103 osoby; do 638 zwiększyła się liczba przyjęć na oddziały intensywnej terapii. Do niedzieli hospitalizowane były 3894 osoby, w tym 593 na intensywnej terapii.

Od wtorku w Lyonie zostaną nałożone surowsze ograniczenia, aby przeciwdziałać gwałtownemu wzrostowi liczby nowych zakażeń koronawirusem i wzrostowi liczby przyjęć na intensywną opiekę medyczną - podały lokalne władze.

Wcześniej podobne restrykcje nałożono w Marsylii, Bordeaux i Nicei w sytuacji, gdy koronawirus odradza się w całym kraju, a system przeprowadzania testów nie nadąża w związku z dużym popytem na te badania - pisze agencja Reutera.