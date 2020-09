Aż pięciu graczy trafiło "szóstkę" w popularnym sobotnim losowaniu "6 z 49" w Niemczech - poinformował w poniedziałek przedstawiciel Lotto Bayern w Monachium.

Oznacza to dokładnie 535 005, 90 euro dla każdego z piątki zwycięzców, którzy pochodzą z Bawarii, Berlina, Meklemburgii - Pomorza Przedniego i dwóch z Nadrenii Północnej - Westfalii.

Szczęśliwe liczby to: 11, 16, 28, 40, 41 i 45.

To, że w jednym losowaniu jest kilku zwycięzców zdarza się od czasu do czasu, podkreślił rzecznik firmy Lotto Bayer, jednak w przypadku państwowej loterii niezwykle rzadko są to wygrane wynoszące powyżej pół miliona euro. Jak dodał "możemy więc mówić o sensacji". (PAP)