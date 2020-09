Kaczyński o powrocie Gowina do rządu: Byłoby to pożyteczne, ale w klubie PiS reakcje na to byłyby złe

Z jednej strony byłoby to pożyteczne, ale z drugiej strony dla ludzi mniej wyrobionych politycznie, byłoby to trudne do przyjęcia; w naszym klubie reakcje na to byłyby złe - powiedział tygodnikowi "Sieci" prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o możliwość powrotu do rządu Jarosława Gowina.