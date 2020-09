Szef WHO: "Szczepionkowy nacjonalizm" przedłuży walkę koronawirusem

"Nacjonalizm szczepionkowy przedłuży pandemię" - podkreślił Tedros, który już wielokrotnie wzywał wszystkie państwa, by we własnym interesie przyjęły globalne podejście do walki z Covid-19.źródło: ShutterStock