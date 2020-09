Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu Rady podejmuje wyłącznie prezydent.

Stanowiska przedstawione w trakcie posiedzenia Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego, Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".

Poprzednio Rada Gainetowa zwołana została w połowie marca również w kwestii pandemii. Prezydent i ministrowie omówili przygotowany wówczas przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u kolejnych 550 osób, zmarło kolejnych 19 chorych. Od początku epidemii wykryto w Polsce zakażenie koronawirusem u 67 tys. 922 osób, zmarło 2 tys. 58 chorych, a wyzdrowiało 47 tys. 30 osób. Ostatniej doby - podał we wtorek resort zdrowia - wykonano ponad 29,4 tys. testów na obecność koronawirusa. Ogółem przebadano dotąd 2 mln 743 tys. 434 próbek pobranych od 2 mln 628 tys. 272 osób.

We wtorek 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Szkoły – które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość – wracają do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne. W razie wystąpienia zakażenia w szkole część lub wszyscy uczniowie będą na oznaczony czas przechodzić na naukę zdalną.