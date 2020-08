Szef rządu poinformował, że w czwartek spotkał się z przedstawicielami społeczeństwa białoruskiego.

"Dzisiaj miałem ogromną przyjemność spotkać się z pasjonatami sprawy białoruskiej, patriotami białoruskimi, z osobami, które chcą całe swoje młode życie poświęcić na walkę o wolną, demokratyczną Białoruś i jestem przekonany, że Polacy muszą wspierać Białorusinów w tej trudnej walce" - powiedział premier.

Ocenił, że sytuacja na Białorusi przypomina rok 1980 w Polsce i początek drogi Polski do obalenia komunistycznego reżimu.

"Zapytany przez przyjaciół białoruskich odpowiedziałem, że sądzę, że ich walka jeszcze chwilę potrwa, ale że będzie krótsza, że będą mogli liczyć na zwycięstwo dużo szybciej. To zwycięstwo sił demokratycznych, wolnościowych na Białorusi tym szybciej, im mocniejszy będzie nacisk międzynarodowy" - mówił Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że Polska chce, aby na Białorusi "doszło do przełomu" przez dialog, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do "prawdziwie wolnych wyborów" na Białorusi.

"Wtedy w pełnym tego słowa znaczeniu dołączy do rodziny wolnych, demokratycznych, europejskich narodów" - powiedział premier. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Edyta Roś